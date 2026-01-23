Ричмонд
Назван продукт, снижающий уровень холестерина

Гастроэнтеролог Ковалева: употребление грибов может снизить уровень холестерина.

Источник: Комсомольская правда

Снизить уровень холестерина в крови возможно, если добавить в рацион грибы. Этот продукт также поддержит работу кишечника и станет ценным источником витаминов, об этом сообщил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева.

— В грибах находится много витаминов группы В, цинка, кальция, магния, йода. Еще одной составляющей является хитин — полисахарид, который способен снижать уровень холестерина и поддерживать нормальную функцию кишечника, — объяснила медик.

Врач напомнила, что употреблять грибы нужно в меру — при отсутствии противопоказаний достаточно будет съедать в день не более150−200 граммов продукта.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что грибы — это низкокалорийный продукт, при этом, в них много растительного белка, мало жиров и не так много углеводов.

А вот с грибными консервами следует быть осторожными — заготовки нередко становятся источником ботулизма, передает «Москва 24».