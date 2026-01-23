Водителей предупредили, что смесь разных антифризов ведет к поломке авто

Автовладельцев призвали не смешивать антифризы разных марок, так как вещества в их составе могут вступать в химические реакции и провоцировать поломку автомобиля. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» химик Андрей Дорохов.
— При рабочей температуре двигателя несовместимые защитные компоненты провоцируют образование агрессивных кислот и солей. Эти вещества многократно ускоряют коррозию. В результате происходит комплексное повреждение системы охлаждения. Это приводит к локальному перегреву двигателя, — объяснил эксперт.
По словам химика, гораздо безопаснее будет использовать только один тип антифриза, а также проводить полную замену охлаждающей жидкости, как минимум, раз в три года.
Кстати, замену масла стоит делать чаще, чем советует производитель, передает 360.ru. Так, на турбированном автомобиле менять масло стоит раз в пять-семь тысяч километров, на атмосферном моторе — раз в 10 тысяч километров.
Ранее «Известия» сообщили, что оставленный в сугробе автомобиль рискует получить скрытые повреждения и ускоренный износ из-за воздействия реагентов, перепадов температур и длительной стоянки.