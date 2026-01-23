Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист озвучила главный совет при выборе украшений

Стилист Фомина: при выборе украшений нужно ориентироваться на оттенок кожи.

Источник: Комсомольская правда

Выбирать украшения нужно, ориентируясь не на размер каратов и даже не на пробу — чтобы серьги или колье стали стильным аксессуаром, важно подобрать их к своему цвету кожи. Такой совет озвучила в беседе с «Газетой.Ru» стилист Екатерина Фомина.

— Людям со светлой кожей с розоватым или фарфоровым оттенком чаще всего подходят белые металлы: серебро, белое золото или платина. Теплый подтон кожи гармонично сочетается с желтым и розовым золотом. Если тон кожи нейтральный, можно выбирать комбинированные решения, — считает эксперт.

Стилист также рекомендовала останавливаться на нейтральных вставках: прозрачных фианитах, бриллиантах, жемчуге — такие украшения не спорят с цветами одежды и выглядят уместно в любой ситуации.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в 2026 году в моду вернется одежда, вдохновленная стилистикой начала XIX века. В ту эпоху образы дополнялись длинными перчатками и аксессуарами с жемчугом и перьями.

Тем временем в ювелирных магазинах нас ждёт рост цен на серебряные изделия, предсказывает Life.ru. В связи с этим, масс-маркет может перейти на нержавеющую сталь или титан — материалы, которые ценят за долговечность и гипоаллергенность.