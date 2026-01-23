Стилист озвучила главный совет при выборе украшений

Выбирать украшения нужно, ориентируясь не на размер каратов и даже не на пробу — чтобы серьги или колье стали стильным аксессуаром, важно подобрать их к своему цвету кожи. Такой совет озвучила в беседе с «Газетой.Ru» стилист Екатерина Фомина.