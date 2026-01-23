Стилист озвучила главный совет при выборе украшений

Выбирать украшения нужно, ориентируясь не на размер каратов и даже не на пробу — чтобы серьги или колье стали стильным аксессуаром, важно подобрать их к своему цвету кожи. Такой совет озвучила в беседе с «Газетой.Ru» стилист Екатерина Фомина.
— Людям со светлой кожей с розоватым или фарфоровым оттенком чаще всего подходят белые металлы: серебро, белое золото или платина. Теплый подтон кожи гармонично сочетается с желтым и розовым золотом. Если тон кожи нейтральный, можно выбирать комбинированные решения, — считает эксперт.
Стилист также рекомендовала останавливаться на нейтральных вставках: прозрачных фианитах, бриллиантах, жемчуге — такие украшения не спорят с цветами одежды и выглядят уместно в любой ситуации.
Ранее «Москва 24» рассказала, что в 2026 году в моду вернется одежда, вдохновленная стилистикой начала XIX века. В ту эпоху образы дополнялись длинными перчатками и аксессуарами с жемчугом и перьями.
Тем временем в ювелирных магазинах нас ждёт рост цен на серебряные изделия, предсказывает Life.ru. В связи с этим, масс-маркет может перейти на нержавеющую сталь или титан — материалы, которые ценят за долговечность и гипоаллергенность.