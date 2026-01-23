Россияне смогут претендовать на специальные выплаты за долгий брак

По словам Епифановой, в Петербурге супругам полагаются 70 тыс. рублей за 70 лет брака и 75 тыс. рублей за 75 лет, при условии совместного проживания. В Челябинской области суммы выше — 150 тыс. рублей за 70 лет. В Московской области выплата за 50 лет брака составляет 5 тыс. рублей, за 60 лет — 7 тыс. рублей, в самой Москве — 28−42 тыс. рублей в зависимости от постановления.