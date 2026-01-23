Россияне смогут претендовать на специальные выплаты за долгий брак

«Сейчас федерального закона о единовременных выплатах за долгий брак, к сожалению, нет. Однако примерно в 20 субъектах РФ, включая Санкт-Петербург, Челябинскую область, Москву и Московскую область, уже действуют региональные выплаты к юбилеям брака (от 50 лет и старше), например, к “золотой свадьбе”», — отметила она.
По словам Епифановой, в Петербурге супругам полагаются 70 тыс. рублей за 70 лет брака и 75 тыс. рублей за 75 лет, при условии совместного проживания. В Челябинской области суммы выше — 150 тыс. рублей за 70 лет. В Московской области выплата за 50 лет брака составляет 5 тыс. рублей, за 60 лет — 7 тыс. рублей, в самой Москве — 28−42 тыс. рублей в зависимости от постановления.
Заявление о выплате оформляется через МФЦ или портал госуслуг, при этом необходимо предоставить документы о заключении брака и подтверждение проживания в регионе. В некоторых субъектах для начисления пособия требуется, чтобы пара прожила вместе не менее пяти лет, в отдельных случаях — до 20 лет.
Ранее сообщалось, что программа финансовой поддержки супружеских пар, отметивших значительные юбилеи брака, реализуется в большинстве регионов России. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов уточнил, что выплаты выполняют не только финансовую функцию, но и служат знаком уважения к семейным ценностям. В ряде регионов, например в Свердловской области, юбиляры получают памятные знаки «Совет да любовь» или «Семейное счастье». Программа действует в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах РФ.
Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.