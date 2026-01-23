Путин продлил до 2030 года проект по реформе высшего образования в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 2030 года пилотного проекта по реформе высшего образования, который был запущен в 2023 году. Проект предусматривает новую структуру обучения, включающую базовое высшее образование (4−6 лет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка сроком 1−3 года) и профессиональное (аспирантура).
Изначально эксперимент был рассчитан на период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы. Расширен также список вузов-участников: к первоначальным шести добавились ещё 11 ведущих университетов.
Кроме того, документ увеличил число федеральных министерств, координирующих проект. Помимо Министерства науки и высшего образования и Минпросвещения, в реализацию теперь вовлечены Минздрав, Минсельхоз и Минтранс России, курирующие вузы соответствующего профиля.
Ранее сообщалось, что МИД РФ по поручению Путина прорабатывает вопрос вступления в Совет мира.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.