С 1 февраля вступят в силу новые правила расчёта ипотеки. Кто сможет снизить выплаты, а кому откажут в кредите

— Чтобы выгодно купить квартиру в ипотеку, можно воспользоваться льготными программами, такими как, например, семейная ипотека или IT. Если под требования госпрограмм вы не попадаете, то можно воспользоваться специальными продуктами от застройщиков. Это субсидированные процентные ставки как на первые 1−3 года, так и на весь срок кредитования или дополнительные скидки и акции. Также нельзя списывать со счетов такой инструмент, как рефинансирование ипотеки. Возможно рефинансироваться на семейную ипотеку, если рождается ребёнок, или на стандарт при условии снижения ключевой ставки, многие банки предлагают данный продукт, — рассказал операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков.