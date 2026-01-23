С 1 февраля вступят в силу новые правила расчёта ипотеки. Кто сможет снизить выплаты, а кому откажут в кредите

Как изменятся условия получения ипотеки с 1 февраля 2026 года.
С 2026 года выдачу семейной ипотеки ограничат. Февральские изменения затрагивают возможность оформления нескольких льготных кредитов на семью — с 1-го числа следующего месяца это количество будет ограничено одной семейной ипотекой с обязательным участием в этом займе обоих супругов. В остальном же параметры оформления и условия кредитования остаются теми же. Об этом рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.
— Существуют опасения, что в ближайшее время возможен рост уровня отказов в выдаче. Это связано с отменой повышенных компенсаций банкам, работающим со льготными программами. Но, как показывает опыт прошлого года, и у этой ситуации существует реальное решение. Так, банки могут ввести комиссионное вознаграждение для застройщиков, а регулятор — вернуться к практике повышенных компенсаций банкам, — отметил Рустам Азизов.
С 1 февраля, вероятно, усложнится процедура одобрения займа, так как банки будут проверять кредитную историю и доходы уже двух человек. Кроме того, теперь одна семья не сможет оформить две льготные ипотеки, купив вторую квартиру, например, в качестве инвестиционного актива. Программа будет двигаться от модели максимальной доступности больше к адресной поддержке. Такое мнение высказала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
Какая возможность снизить выплаты по ипотеке появится с 1 февраля.
С 1 февраля заёмщики смогут рефинансировать комбоипотеку. Правда, лишь её рыночную часть. Льготная ставка по семейной части ипотеки останется неизменной. Ранее перерасчёт могли сделать по рыночным условиям только на весь кредит. В результате льгота по части кредита с господдержкой пропадала.
— Новая возможность снизить выплаты кроется в рефинансировании рыночной (сверхлимитной, свыше 6 млн) части кредита, сохраняя льготную ставку 6% на остаток. Это снизит общую переплату. В настоящее время рыночная ставка по ипотеке около 20% годовых, но её можно рефинансировать, оставив 6 млн под 6%. Так как есть тенденция к снижению ключевой ставки, это может побудить часть клиентов не откладывать покупку из-за нехватки денег, а взять более дорогой кредит сейчас, — рассказала руководитель проекта по работе с банками федерального девелопера «Железно» Валерия Шулева.
Как цены на квартиры отреагируют на новые условия по ипотеке.
В текущих условиях девелоперы предлагают специальные цены, рассрочки на первоначальный взнос и комбинированные схемы со льготной ипотекой, что позволяет снизить итоговую стоимость покупки или сделать платёж более комфортным. Дополнительный эффект может дать выбор правильного момента входа в проект. Не стоит забывать, что на рынке стали реже появляться ощутимые скидки за покупку на ранней стадии строительства. Всё больше решений принимаются в пользу корпусов с высокой степенью готовности. При этом покупка на этапе котлована по-прежнему может быть экономически оправданной — при условии правильного выбора проекта и чёткого понимания приоритетов. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-недвижимости» Вадим Бутин.
— Чтобы выгодно купить квартиру в ипотеку, можно воспользоваться льготными программами, такими как, например, семейная ипотека или IT. Если под требования госпрограмм вы не попадаете, то можно воспользоваться специальными продуктами от застройщиков. Это субсидированные процентные ставки как на первые 1−3 года, так и на весь срок кредитования или дополнительные скидки и акции. Также нельзя списывать со счетов такой инструмент, как рефинансирование ипотеки. Возможно рефинансироваться на семейную ипотеку, если рождается ребёнок, или на стандарт при условии снижения ключевой ставки, многие банки предлагают данный продукт, — рассказал операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков.
Дополнительно снизить итоговую стоимость кредита помогают практичные шаги. Использование материнского капитала и региональных субсидий для увеличения первоначального взноса уменьшает тело кредита и переплату. Такую рекомендацию дал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
— Важно внимательно сравнивать не только ставки, но и полную стоимость кредита с учётом страховок и платных опций. После оформления ипотеки разумно не затягивать с частично-досрочными платежами и отслеживать возможности рефинансирования. Особенно по рыночной части. В ряде случаев стоит рассмотреть и альтернативные льготные программы — сельскую, дальневосточную или арктическую ипотеку, если параметры сделки и регион позволяют под них подстроиться, — добавил Максим Лазовский.
Что касается именно стоимости жилья, то ждать снижения цен и рассчитывать на большие скидки не приходится. Более того, в 2026 году квартиры в Москве, например, могут вырасти в цене на 25−30% из-за сокращения объёма предложения, роста спроса на фоне снижения ключевой ставки, которое должно продолжится в этом году, а также усиления налогового пресса на строительный бизнес. Волна роста традиционно начинается на первичке, а подорожание новостроек формирует новый ценовой ориентир для всего рынка. Об этом рассказала директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.
— Пока мы находимся в той фазе, когда кредитные ставки пошли вниз, повышая доступность ипотеки, но мощный волновой эффект от этого удешевления ещё не успел в полной мере трансформироваться в рост цен. Однако это «окно возможности» недолговечно, — добавила Светлана Опрышко.
В целом покупка имеет смысл, если она решает конкретную жизненную задачу и вписывается в личную финансовую стратегию. Рынок становится более рациональным: важно не «угадать момент», а выбрать качественный продукт и понятные условия. Наиболее выигрышными будут сделки в проектах с хорошей локацией, продуманной концепцией и высокой стадией готовности. Особенно при возможности воспользоваться льготной ипотекой или рассрочкой с прогнозируемым платежом. Такое мнение высказала директор по продажам Asterus Татьяна Шибанова.