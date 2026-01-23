«Испуганные жители спят на крышах»: в Индии слон убил уже 22 человека менее чем за месяц

В Индии с начала 2026 года свирепствует слон. Менее чем за месяц из-за агрессивных действий животного погибли 22 человека. Жертвами стали жители штата Джаркханд, сообщает газета Daily Mirror.
Отмечается, что слон напал, в том числе, на пятерых детей. Одному из них было всего восемь месяцев. По словам экспертов, такое поведение животного может продлиться порядка 20 дней.
Местные власти направили 80 специалистов для устранения проблемы. Они безуспешно пытались усмирить слона с помощью транквилизаторов. Напуганные жители приняли решение спать на крышах, делится газета.
