Минобороны РФ сообщило о проверке данных о давлении на срочников из Миасса

Участник спецоперации из Владивостока сообщил об избиении в местной воинской части. Об этом в ноябре 2025 года написал портал News.vl. По словам военного по имени Станислав, когда он приехал, его завели в кабинет. Там военного обвинили в том, чего он «не делал».