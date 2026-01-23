Минобороны РФ сообщило о проверке данных о давлении на срочников из Миасса

Командование Восточного военного округа начало проверку после сообщений о давлении на военнослужащих-срочников из города Миасса Челябинской области при подписании контрактов. Об этом в четверг, 22 января, изданию 74.ru сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— Командованием Восточного военного округа по этому вопросу проводится проверка. В случае выявления фактов нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности, — приводится в статье ответ ведомства.
По информации портала, ранее депутат из Миасса Анастасия Борисова обратилась в военную прокуратуру с просьбой проверить информацию о возможном принуждении двух срочников — 18-летнего Ивана Морозова и 20-летнего Семена Сергеева — к заключению контрактов. К ней обратились их родственники. Молодые люди были призваны еще 5 декабря, а 8 декабря их отправили поездом в Уссурийск.
Морозов сообщил, что к нему подходили «агитаторы без воинских званий» и «угрожали его здоровью», в результате он «подписал контракт, лежа на полу».
Сергеев рассказал, что на него давили психологически.
— Типа — ты не мужик. Ты что хочешь, чтобы твоя мать взяла бронежилет, каску и автомат и пошла защищать родину? — заявил он.
Также парламентарий предложила рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Она считает, что имело место превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (статья 335 УК России).
Участник спецоперации из Владивостока сообщил об избиении в местной воинской части. Об этом в ноябре 2025 года написал портал News.vl. По словам военного по имени Станислав, когда он приехал, его завели в кабинет. Там военного обвинили в том, чего он «не делал».