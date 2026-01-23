Календарь на 23 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

23 января в России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов дознания МЧС. В мире отмечают День пирога и День ручного письма. По народному календарю сегодня Григорий Летоуказатель — по погоде в этот день судят о том, каким будет лето. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 23 января.
* ~День сотрудников органов дознания МЧС России~
23 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этот день в 1928 году вышел циркуляр НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, согласно которому подразделения Государственного пожарного надзора получили право проводить дознание. Дата положила начало профессии пожарного дознавателя.
Сотрудники органов дознания занимаются расследованием пожаров, выясняют причины возгорания, ищут улики и виновных.
* ~Всемирный день пирога~
День пирога родился в США. Считается, что его инициатором стал госсекретарь Колин Пауэлл: он предложил сделать праздник, когда разные штаты пекли бы любимое блюдо и устраивали фестивали и состязания.
Хотя дата не получила официального статуса, постепенно День пирога начали отмечать во всем мире. В США в этот день проходят конкурсы — их организует Национальный совет по пирогам. В Великобритании устраивают чайные вечеринки для семей.
На Руси, по утверждению некоторых исследователей, пироги появились раньше, чем в странах Европы. Испокон веков это лакомство в нашей культуре считается символом гостеприимства и домовитости.
~День ручного письма~
Праздник придумала американская Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, чтобы подчеркнуть важность письма и красивого почерка. Дата приурочена к дню рождения видного государственного деятеля Джона Хэнкока — он появился на свет 23 января 1737 года. Именно этот политик первым поставил подпись под Декларацией независимости США в 1776 году. Она была настолько размашистой и вычурной, что его имя стало разговорным синонимом слова «подпись».
В XIX веке появилось отдельное учение — графология, согласно которому существует связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Психологи подтверждают — стиль письма человека может указывать на его характер. Например, считается, что, чем больше буква, тем выше самооценка.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 января в других странах.
Торраблоут — Исландия. 23 января по древнеисландскому календарю начинается суровый зимний месяц Торри. В этот день стартует уникальный языческий праздник — Торраблоут. Это время пиршеств. Традиционное застолье — настоящее испытание для гурманов: на стол подают хаукарль (выдержанное мясо акулы), копченую баранину хангикьет, кровяную колбасу и другие блюда, приготовленные по старинным рецептам. Запивают их бреннивином — особым алкогольным напитком, который прозвали «Черная смерть». Празднования длятся весь месяц.
День супруга (Боундадагур) — Исландия. 23 января в Исландии также отмечается День супруга, в который принято чествовать мужей, отцов и бойфрендов — дарить им подарки и устраивать уютные вечера. Существует забавная традиция: мужчина должен приветствовать месяц Торри, подпрыгивая на одной ноге босиком, будучи одетым лишь в одну штанину.
Всемирный день свободы — Тайвань. На Тайване в этот день вспоминают события 1954 года, когда в город Цзилун прибыла партия военнопленных Корейской войны. Они предпочли вернуться не в Китай, а на Тайвань, из-за чего их стали называть добровольцами-антикоммунистами. Для жителей Тайваня праздник стал символом антикоммунистической идеологии, но в 1990-х годах после улучшения отношений с КНР он обрел новые смысловые акценты.
Религиозные праздники 23 января.
* День памяти Феофана Затворника.
Известный русский богослов, проповедник и публицист Феофан Затворник жил в XIX веке. Он окончил Киевскую духовную академию, принял монашество и был направлен в Иерусалим для изучения священных трудов отцов Церкви. Здесь он выучился иконописи и овладел несколькими языками, занявшись переводом греческих богословских трудов. Святитель Феофан славился своими проповедями, которые были изданы отдельным сборником.
В 1859 году он был назначен епископом Тамбовским и Шацким. Спустя 14 лет активной деятельности святитель Феофан принял решение уйти в затвор. Он устроил у себя в келье домовую Богоявленскую церковь и служил в ней ежедневно. Занимался переводом книг, отвечал на письма верующих, которые он получал в огромном количестве. За полвека до 1917 года Феофан Затворник предсказал события революции и предложил жесткие меры, чтобы не допустить трагедии. Был прославлен в лике святых в 1988 году как подвижник веры и благочестия.
* День памяти святителя Григория, епископа Нисского.
Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом великого богослова — святителя Василия Великого. Он жил в IV веке, получил блестящее образование и преподавал риторику, но под влиянием брата и сестры посвятил свою жизнь служению Церкви. В 372 году Григорий стал епископом города Ниссы в Малой Азии. Святитель ревностно защищал православное учение от ереси арианства, за что был ложно обвинен, лишен кафедры и отправлен в ссылку. После смерти императора-еретика Валента Григорий вернулся к своей пастве и продолжил труды, став одним из самых уважаемых отцов Церкви.
* Васант Панчами у индуистов.
Васант Панчами — индуистский праздник, знаменующий начало весны. Посвящен богине мудрости, знаний и искусств Сарасвати. В этот день миллионы верующих надевают желтую одежду, которая символизирует цветущие поля горчицы и мудрость, готовят желтые угощения и украшают храмы. В храмах и учебных заведениях совершают пуджу (моление) богине, а для детей этот день часто становится началом обучения — они впервые пишут буквы или учатся играть на музыкальных инструментах. В индийском штате Пенджаб и Пакистане с этим праздником неразрывно связаны красочные состязания по запуску воздушных змеев.
Народные праздники и приметы 23 января.
* Григорий Летоуказатель.
По народному календарю сегодня Григорий Летоуказатель. На Руси считали, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет лето. На Григория принято наводить порядок в доме и хозяйственных постройках, проверять и готовить к севу зерно, ремонтировать инвентарь. Чтобы год был сытным, обязательно готовили и ели мясные блюда. Вечера посвящали семейным посиделкам, планированию будущих работ, что, по поверьям, укрепляло семейные узы.
В этот день плохой приметой было жаловаться на судьбу и здоровье. Также запрещалось сквернословить, ссориться, сплетничать, хвастаться, выносить из дома мусор и золу.
* Приметы.
Иней на стогах — к сырому, дождливому лету.
Ясная, морозная погода — предвещает сухое и жаркое лето.
Южный ветер — лето будет с частыми грозами.
Обильный снегопад — к богатому урожаю хлеба.
Солнечный круг (ореол) вокруг солнца — к сильным морозам.
Какие исторические события произошли 23 января.
* 1556 год — в Китае в провинции Шэньси произошло землетрясение, унесшее жизни 830 тысяч человек. Оно считается самым смертоносным в истории.
Дни рождения и юбилеи 23 января.
* В 1783 году родился Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль) — французский писатель, один из основоположников психологического романа.
Кто отмечает дни рождения.
* 76 лет исполняется Ричарду Дину Андерсену — американскому актеру, наиболее известному по роли майора Макгайвера в одноименном телесериале.