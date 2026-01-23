Календарь на 23 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В 1859 году он был назначен епископом Тамбовским и Шацким. Спустя 14 лет активной деятельности святитель Феофан принял решение уйти в затвор. Он устроил у себя в келье домовую Богоявленскую церковь и служил в ней ежедневно. Занимался переводом книг, отвечал на письма верующих, которые он получал в огромном количестве. За полвека до 1917 года Феофан Затворник предсказал события революции и предложил жесткие меры, чтобы не допустить трагедии. Был прославлен в лике святых в 1988 году как подвижник веры и благочестия.