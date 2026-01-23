Стал известен способ выявить проблемы с сердцем в домашних условиях

Носимые устройства с функциями измерения пульса и регистрации электрокардиограммы существенно повышают эффективность выявления фибрилляции предсердий — опасной формы сердечной аритмии, тесно связанной с риском инсульта. Об этом пишет Journal of the American College of Cardiology со ссылкой на исследование, в котором принимали участие 437 пациентов.
Фибрилляция предсердий развивается при нарушении ритма сокращений предсердий и может приводить к образованию тромбов в сердце. При их попадании в сосуды головного мозга значительно возрастает вероятность инсульта. Существенную сложность для диагностики представляет тот факт, что у многих пациентов это нарушение длительное время протекает без выраженных симптомов и остается незамеченным.
В рамках исследования 219 пациентов старше 65 лет с повышенным риском инсульта использовали умные часы Apple Watch, оснащённые датчиками фотоплетизмографии и ЭКГ, не менее 12 часов в сутки на протяжении шести месяцев. Контрольная группа из 218 человек находилась под стандартным медицинским наблюдением без применения носимых устройств.
Результаты показали, что в группе с умными часами фибрилляция предсердий была диагностирована у 21 пациента, что в четыре раза превышает показатели контрольной группы, где заболевание выявили лишь у пяти человек. Более половины случаев, зафиксированных с помощью часов, протекали бессимптомно, тогда как при традиционном подходе аритмия обнаруживалась только у пациентов с выраженными жалобами.
Авторы исследования считают, что использование носимых устройств для длительного мониторинга позволяет раньше начинать лечение, снижать риск инсульта и потенциально уменьшать нагрузку на систему здравоохранения.
