Стал известен способ выявить проблемы с сердцем в домашних условиях

Результаты показали, что в группе с умными часами фибрилляция предсердий была диагностирована у 21 пациента, что в четыре раза превышает показатели контрольной группы, где заболевание выявили лишь у пяти человек. Более половины случаев, зафиксированных с помощью часов, протекали бессимптомно, тогда как при традиционном подходе аритмия обнаруживалась только у пациентов с выраженными жалобами.