Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтикой

Маршрут самолетов пролегал в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Источник: Комсомольская правда

Российские бомбардировщики Ту-22М3 успешно выполнили плановый полет. Их маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, продолжительность полета боевых самолетов составила более пяти часов. Истребительное сопровождение российских бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.

Также известно, что на отдельных этапах своего маршрута российские дальние бомбардировщики сопровождали самолеты-истребители отдельных иностранных государств.

В Минобороны напомнили, что российская дальняя авиация регулярно совершают такие полеты — в строгом соответствии с действующими международными правилами. А их маршрут проходит строго над нейтральными водами различных регионов. Среди них — Арктика, Северная Атлантика, Тихий океан, Балтийское и Черное моря.

Ранее KP.RU писал, что НАТО подняла истребители в воздух из-за пролета российских бомбардировщиков. При этом российские истребители мирно совершали плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше