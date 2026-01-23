Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтикой

Российские бомбардировщики Ту-22М3 успешно выполнили плановый полет. Их маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.», — сказано в сообщении.
По данным Минобороны, продолжительность полета боевых самолетов составила более пяти часов. Истребительное сопровождение российских бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.
Также известно, что на отдельных этапах своего маршрута российские дальние бомбардировщики сопровождали самолеты-истребители отдельных иностранных государств.
В Минобороны напомнили, что российская дальняя авиация регулярно совершают такие полеты — в строгом соответствии с действующими международными правилами. А их маршрут проходит строго над нейтральными водами различных регионов. Среди них — Арктика, Северная Атлантика, Тихий океан, Балтийское и Черное моря.
Ранее KP.RU писал, что НАТО подняла истребители в воздух из-за пролета российских бомбардировщиков. При этом российские истребители мирно совершали плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями.