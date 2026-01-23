Ричмонд
Мадридский «Реал» снова стал самым богатым футбольным клубом в мире

Мадридский «Реал» остался самым прибыльным клубом в мировом футболе в сезоне 2024−25. Испанский клуб возглавил рейтинг самых богатых команд с доходом в 1,36 миллиарда долларов, несмотря на то, что в прошлом футбольном сезоне не выиграл ни испанскую Ла Лигу, ни Лигу чемпионов. Его извечный соперники действующий чемпион испанской Ла Лиги, «Барселона», заняла второе место по доходам с 975 миллионами евро, вернувшись в тройку лидеров впервые за пять лет.

10

