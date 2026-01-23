В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института «Высшая школа управления гостеприимством» запускает симуляционные классы для отработки практических навыков управления командой и сервисом в сфере гостиничного бизнеса, рассказали РИА Новости в гостиничном операторе LeePrime Group.
«У нас открывается лаборатория гостиничного сектора. Мы сделали два симуляционных класса, как это принято в авиации, где студенты смогут отрабатывать навыки работы в отеле на практике. Есть ресторанный блок и блок номерного фонда», — рассказала гендиректор компании Лилия Дорохина, добавив, что торжественное открытие «проектной мастерской» приурочено ко Дню студента.
По словам Дорохиной, сфера гостеприимства в России в данный момент столкнулась с кадровым голодом, при этом на уровне государства поставлена задача развивать внутренний туризм.
«Мы соединяем практику сегодняшнего дня с теорией, поскольку теория, к сожалению, устаревает. Наша задача — создание кадрового резерва, обеспечение отелей и ресторанов профессионалами высокого уровня. Мы хотим поддержать уровень наших отелей и ресторанов после ухода зарубежных операторов», — пояснила в свою очередь исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.
Институт «Высшая школа управления гостеприимством» появился в Росбиотехе в начале текущего учебного года, там студенты обучаются по направлениям «Операционная деятельность отеля», «Технология продукции и организация общественного питания», «Сервис в отеле», «Управление доходами».
Лаборатории позволят студентам ближе познакомиться с реальностью гостиничного бизнеса — лекции читает топ-менеджмент LeePrime Group, которая занимается управлением объектами в сфере гостеприимства.