Захарова пошутила про британское посольство и спектакль «Современника»

Действие комедии разворачивается в 13-м номере лондонского отеля. По сюжету помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли пытается провести там тайное рандеву с Джейн Уорзингтон, молодой секретаршей своего политического оппонента. В разгар свидания пара обнаруживает в номере тело неизвестного мужчины. Попытки скрыть происшествие приводят к цепочке недоразумений, в которые оказываются втянуты все больше действующих лиц, включая супругов, коллег и обслуживающий персонал отеля.