Захарова пошутила про британское посольство и спектакль «Современника»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассчитывает на ноту протеста от посольства Великобритании из ‑за премьеры спектакля «ТОТ самый № 13» на сцене московского театра «Современник». Об этом она написала в своем telegram-канале, комментируя возвращение популярной постановки по пьесе британского драматурга Рэя Куни в репертуар столичного театра в обновленном виде.

«В “Современнике” состоялась премьера-реинкарнация спектакля Театра Табакова “Тот самый № 13”. Искренне надеюсь на ноту протеста британского посольства», — написала официальный представитель МИД РФ.

Действие комедии разворачивается в 13-м номере лондонского отеля. По сюжету помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли пытается провести там тайное рандеву с Джейн Уорзингтон, молодой секретаршей своего политического оппонента. В разгар свидания пара обнаруживает в номере тело неизвестного мужчины. Попытки скрыть происшествие приводят к цепочке недоразумений, в которые оказываются втянуты все больше действующих лиц, включая супругов, коллег и обслуживающий персонал отеля.

