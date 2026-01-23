Украина предлагает внести Успенскую в список угроз нацбезопасности

Решение было принято на основе результатов мониторинга и анализа материалов из медиа и социальных сетей. На сайте ведомства сообщается, что Национальный совет обратится в Министерство культуры Украины с просьбой о внесении Успенской в указанный список и направит копию своего решения. Основными причинами для этого стали ее визиты в Крым, ДНР и ЛНР, а также поддержка инициативы народного артиста России Игоря Матвиенко по сбору средств на восстановление культурного наследия в Курской области.