«Каждый получит по заслугам»: Орбан ответил на оскорбление от Зеленского

В ответ венгерский лидер обратился к главе Украины в соцсети. Он отметил, что они не смогут прийти к взаимопониманию. По словам Орбана, он является свободным человеком, служащим народу своей страны. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не хочет положить конец войне», несмотря на помощь со стороны Соединенных Штатов.