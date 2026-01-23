«Каждый получит по заслугам»: Орбан ответил на оскорбление от Зеленского

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг, 22 января, ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о «заслуживающем подзатыльник» Викторе.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, украинский лидер сказал, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльник». Он не стал уточнять, кого имеет в виду, однако среди европейских лидеров есть только один человек с таким именем — Виктор Орбан.
В ответ венгерский лидер обратился к главе Украины в соцсети. Он отметил, что они не смогут прийти к взаимопониманию. По словам Орбана, он является свободным человеком, служащим народу своей страны. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не хочет положить конец войне», несмотря на помощь со стороны Соединенных Штатов.
— Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия, — написал он в соцсети X.
По его словам, украинцы, несмотря на «тщательно подобранные оскорбления» со стороны Зеленского, могут рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива из Венгрии, а также на поддержку беженцев, которые приезжают в Венгрию.
— Жизнь сама распорядится остальным, и каждый получит по заслугам, — заключил Орбан, подписав обращение «Виктор».
В тот же день Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Украинский лидер прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, но Трамп назвал встречу хорошей.