Ливитт назвала причину синяка на тыльной стороне ладони Трампа

Данный ответ появился после сообщений в европейских изданиях о большом и свежем синяке на тыльной стороне ладони американского лидера, замеченном во время Всемирного экономического форума в Давосе.
«Сегодня во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе фотографы запечатлели свежий синяк на левой руке президента», — сообщила британская газета Metro.
Трамп 1 января признался, что ежедневно принимает дозу аспирина, превышающую рекомендованную врачами, для профилактического разжижения крови. Он объяснил, что это его личная профилактическая мера.
