Ливитт назвала причину синяка на тыльной стороне ладони Трампа

Синяк на левой руке у президента США Дональда Трампа появился после удара об угол стола. Об этом 22 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Reuters

Данный ответ появился после сообщений в европейских изданиях о большом и свежем синяке на тыльной стороне ладони американского лидера, замеченном во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сегодня во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе фотографы запечатлели свежий синяк на левой руке президента», — сообщила британская газета Metro.

Трамп 1 января признался, что ежедневно принимает дозу аспирина, превышающую рекомендованную врачами, для профилактического разжижения крови. Он объяснил, что это его личная профилактическая мера.

