Власти Украины хотят внести Успенскую в список угрожающих нацбезопасности лиц

В Минкульт Украины поступил запрос на внесение Успенской в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Любовь Успенская оказалась под прицелом украинских властей. Ее обвиняют в посещении Крыма и ЛДНР. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отправил запрос в Минкультуры страны с требованием внести певицу в перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности».

Как утверждается в документе на сайте ведомства, Любовь Успенскую также осудили за поддержку предложения артиста Игоря Матвиенко перечислить средства на восстановление поврежденных объектов культурного наследия в Курской области. Они были разрушены в результате ударов ВСУ.

«Национальный совет обратится в Министерство по внесению в список указанного выше лица и пришлет копию решения», — сказано в материале.

В январе Украина обвинила рэпера Boulevard Depo в якобы покушении на территориальную целостность страны. Его внесли в базу сайта «Миротворец».