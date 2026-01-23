МВД Украины призвало население подготовиться к отъезду из-за энергокризиса

МВД Украины на фоне энергетического кризиса в республике призвало граждан подготовиться к возможному отъезду из страны и собрать чемодан первой необходимости. Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua», ссылаясь на ведомство.
— МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять дней, а также подготовиться к возможному отъезду, — сказано в Telegram-канале издания.
Отмечается, что жителям Украины порекомендовали собрать чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиеной и наличными средствами, передает РИА Новости.
У Киева фактически не осталось своих электрогенерирующих мощностей, и сейчас он запитывается извне. Об 22 января сообщил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно.
21 января мэр Киева Виталий Кличко высказался, что столицу Украины ожидает гуманитарная катастрофа. Он уточнил, что только в январе город покинули почти 600 тысяч человек. Глава украинской столицы отметил, что угрозу катастрофы усугубляет ситуация с отоплением и инфраструктурой.