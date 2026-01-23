Трамп: и Путин, и Зеленский настроены на мир

Ранее Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Давосе заявлял, что его главный посыл Владимиру Путину — необходимость завершить конфликт на Украине. Тогда он подчеркивал, что, по оценке США, прекращение противостояния возможно в ближайшей перспективе и что российский лидер, по его данным, стремится к мирному урегулированию и готов заключить сделку по Украине.