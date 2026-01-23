Трамп: и Путин, и Зеленский настроены на мир

Трамп верит в скорое завершение конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский настроены на достижение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп.
«Были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку. Были моменты, когда Зеленский не хотел идти на сделку. Бывало и наоборот. Сейчас, полагаю, они оба хотят заключить сделку», — заявил Трамп на борту своего самолета по пути из Швейцарии в США.
Ранее Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Давосе заявлял, что его главный посыл Владимиру Путину — необходимость завершить конфликт на Украине. Тогда он подчеркивал, что, по оценке США, прекращение противостояния возможно в ближайшей перспективе и что российский лидер, по его данным, стремится к мирному урегулированию и готов заключить сделку по Украине.