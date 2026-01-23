В Салехарде начали подготовку ко Дню оленевода

21 и 22 марта в Салехарде отпразднуют День оленевода.
Салехард 21 и 22 марта станет центром празднования Дня оленевода. В программе — гастрофестиваль с традиционными угощениями и визитная карточка события: гонки на оленьих упряжках, а также соревнования по национальным видам спорта. О предстоящих мероприятиях сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Салехард вновь станет сердцем северного гостеприимства, центром силы и многовековых традиций. День оленевода — это живая связь поколений, дань уважения коренным народам Севера — тем, кто и сегодня сохраняет уникальный уклад жизни в гармонии с суровой и прекрасной природой», — рассказал Титовский в своем telegram-канале.
Организаторы ожидают на празднике как семьи оленеводов из тундры, так и горожан, а также гостей из других регионов страны. Хотя полные детали программы пока не раскрыты, мэр пообещал немало сюрпризов в дни празднования.