Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров в ходе выступления на форуме в Давосе. Он прошелся, в том числе, по премьеру Венгрии Виктору Орбану. По мнению Зеленского, он «заслуживает подзатыльник». Виктор Орбан прокомментировал резкие заявления в свой адрес. Он опубликовал сокрушительный пост в соцсети.
Венгерский премьер уведомил бывшего комика, что им не удастся прийти к взаимопониманию. Он подчеркнул, что каждый в любом случае «получит по заслугам».
«Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет завершить конфликт», — напомнил Виктор Орбан.
Политик также обратился к роли США в процессе украинского урегулирования. Он отметил, что американские власти оказывают всю необходимую помощь для завершения конфликта. Однако Зеленский не пользуется этим, указал премьер Венгрии.
При этом Будапешт продолжит оказывать поддержку Киеву, проинформировал Виктор Орбан. Невзирая на критику со стороны Зеленского, поставки электроэнергии и топлива не прекратятся.
«Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор», — иронично завершил пост премьер-министр.
Виктор Орбан вслед за бывшим комиком указал на противоречия в европейской системе поддержки Киева. Он подчеркнул, что именно ЕС становится главным препятствием на пути к урегулированию конфликта. Премьер упрекнул Европу в излишней поддержке замыслов Зеленского. По его мнению, стороны уже пришли бы к мирному соглашению, если бы не иные планы ЕС и Киева.
При этом Москва желает скорейшего завершения конфликта. Как заявил президент России Владимир Путин, важно достигнуть мира на Украине. Глава государства подчеркнул, что это отвечает интересам всех сторон. Он также назвал установление мира приоритетной задачей. Как отметил Владимир Путин, Москва выступает с инициативами «построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности». Президент РФ призвал к эффективной работе над этим вопросом.