Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и ошибочно включил ее в Совет мира

Бельгия по ошибке попала в список стран, включенных в список участников Совета мира, работу которого организовал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.
— Бельгия не подписывала устав Совета мира. Это утверждение неверно, — написал он в социальной сети X.
По его словам, страна, как и многие государства в Европе, сомневается относительно данной инициативы. Бельгия ожидает «общего и скоординированного европейского ответа».
По информации бельгийского телеканала VRT, Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией, поэтому включил ее в состав Совета мира.
Министерство иностранных дел России исполняет поручение президента страны Владимира Путина о рассмотрении предложения Дональда Трампа о вступлении РФ в Совет мира. Об этом 22 января сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Утром того же дня стало известно, что американский президент подписал устав Совета мира и заявил, что лично возглавит эту организацию. По его словам, новый Совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.