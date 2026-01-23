Миграционный рейд прошел на базе «Перекрестка» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Оперативно-профилактическое мероприятие по проверке законности пребывания и проживания иностранных граждан в России прошло в распределительном центре крупной сетевой компании X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов «Перекресток», сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Полицейские Петербурга проверили распределительный центр крупной торговой сети. Сегодня в Петербурге в распределительном центре крупной сетевой компании X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов “Перекресток”, проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, инициированное руководством полицейского главка, основной целью которого стала проверка законности пребывания и проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации, выявление нарушений в сфере трудовой деятельности, допускаемые как иностранными рабочими, так и их работодателями… Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия проверено 200 граждан, из них 66 иностранных. Все иностранцы для дальнейшей проверки были доставлены в территориальные отделы полиции, в результате у 37 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства», — сообщает пресс-служба.
Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта мужчины с охранниками в торговом центре «Сити Молл» в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Уточнялось, что инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения в краже молодого человека в «Перекрестке», который распылил газ из баллончика в сторону охранников. По данному факту были задержаны трое мужчин, еще один сотрудник охранного предприятия скрылся, ведется его розыск.
В пресс-службе прокуратуры города РИА Новости сообщали, что проводится проверка исполнения федерального законодательства в деятельности частного охранного предприятия при оказании услуг в торговом комплексе на Коломяжском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что после изучения видеозаписи с камер в ТЦ стало известно, что один из охранников во время конфликта с посетителем повалил его на пол и сел на него, после чего мужчина стал задыхаться. Позже он скрылся через черный ход, установлено, что разыскиваемый является трудовым мигрантом.