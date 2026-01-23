Миграционный рейд прошел на базе «Перекрестка» в Петербурге

«Полицейские Петербурга проверили распределительный центр крупной торговой сети. Сегодня в Петербурге в распределительном центре крупной сетевой компании X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов “Перекресток”, проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, инициированное руководством полицейского главка, основной целью которого стала проверка законности пребывания и проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации, выявление нарушений в сфере трудовой деятельности, допускаемые как иностранными рабочими, так и их работодателями… Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия проверено 200 граждан, из них 66 иностранных. Все иностранцы для дальнейшей проверки были доставлены в территориальные отделы полиции, в результате у 37 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства», — сообщает пресс-служба.