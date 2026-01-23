Упитанные, мохнатые и довольные: зимняя жизнь обитателей Новосибирского зоопарка — 20 умилительных фото

Зимой жизнь диких животных как будто застывает: в лесу тишина, только редкие птичьи голоса раздаются во время потепления. Но в Новосибирском зоопарке обитатели совершенно не боятся холодов: о них отлично заботятся, и прятаться в теплых норах совершенно не хочется — шикарные звери с удовольствием демонстрируют свои зимние шубы посетителям и фотографам.