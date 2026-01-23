Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упитанные, мохнатые и довольные: зимняя жизнь обитателей Новосибирского зоопарка — 20 умилительных фото

Зимой жизнь диких животных как будто застывает: в лесу тишина, только редкие птичьи голоса раздаются во время потепления. Но в Новосибирском зоопарке обитатели совершенно не боятся холодов: о них отлично заботятся, и прятаться в теплых норах совершенно не хочется — шикарные звери с удовольствием демонстрируют свои зимние шубы посетителям и фотографам.

10

Зимой жизнь диких животных как будто застывает: в лесу тишина, только редкие птичьи голоса раздаются во время потепления. Но в Новосибирском зоопарке обитатели совершенно не боятся холодов: о них отлично заботятся, и прятаться в теплых норах совершенно не хочется — шикарные звери с удовольствием демонстрируют свои зимние шубы посетителям и фотографам.

В зоопарке можно посмотреть на белоснежного волка, разнообразных диких кошек — даже теплолюбивые леопарды и львы не прячут носы, а с удовольствием гуляют по сибирским сугробам. Мощные овцебыки с аппетитом уплетают сено, а бинтуронг лениво посапывает в полудреме, свисая из своего теплого гнездышка.