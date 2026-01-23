СМИ: Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» приковала внимание аналитиков

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» приковала внимание западных аналитиков. Об этом написал военный эксперт Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.
— У сил противника есть всего несколько секунд, чтобы среагировать. Это значит, что приближающийся «Циркон» — смертный приговор, — сказано в статье.
Возможности ракеты вызывают тревогу на Западе, потому что она может запускаться с различных платформ, в том числе с подводных лодок. Также «Циркон» может нести ядерный заряд, что позволяет использовать его в стратегических целях, говорится в публикации.
«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука.
Бойцам российской армии в рамках ночной массированной атаки по объектам на Украине удалось поразить при помощи двух гиперзвуковых ракет «Циркон» укрепленный подземный бункер Вооруженных сил Украины. Об этом 20 января сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.