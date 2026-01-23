Квартиры и особняки на сотни миллионов: стало известно о роскошной недвижимости Преснякова

Российский артист Владимир Пресняков уже долгое время является обладателем нескольких роскошных объектов недвижимости. В их числе две квартиры в Москве и загородный особняк. Певец приобрел дом в поселке Антоновка за не менее чем 62,5 миллиона рублей. Всего Владимир Пресняков имеет во владении недвижимость на сумму более 250 миллионов рублей, следует из подсчетов Telegram-канала «Звездач».