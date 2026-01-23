Квартиры и особняки на сотни миллионов: стало известно о роскошной недвижимости Преснякова

Российский артист Владимир Пресняков уже долгое время является обладателем нескольких роскошных объектов недвижимости. В их числе две квартиры в Москве и загородный особняк. Певец приобрел дом в поселке Антоновка за не менее чем 62,5 миллиона рублей. Всего Владимир Пресняков имеет во владении недвижимость на сумму более 250 миллионов рублей, следует из подсчетов Telegram-канала «Звездач».
Коттедж певца включает три этажа с невероятным по роскоши интерьером. Общая площадь дома составляет 600 квадратных метров. В особняке, из примечательного, находится четыре спальни, сауна, бассейн, каминный зал и спортзал. Венцом является огромная люстра в ретростиле.
Квартиры в Москве у Владимира Преснякова не менее помпезные. Он владеет недвижимостью в элитном ЖК «Золотые ключи-2». Цены за квартиру в этом комплексе начинаются от 80 миллионов рублей. Певец также имеет квартиру на территории Новой Москвы.
Однако не только Владимир Пресняков может похвастаться такими апартаментами. Народная артистка РФ Лариса Долина владеет «многомиллионной недвижимостью» в Латвии. У нее две квартиры за границей, общая стоимость которых оценивается примерно в 96 млн рублей.