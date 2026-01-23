Ричмонд
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году

РИА Новости: уровень занятости молодежи достигнет 50 процентов в 2029 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.

Так, согласно прогнозным оценкам властей, в прошлом году 47% молодежи в возрасте 15−29 лет имели работу, в текущем году ожидается, что показатель вырастет до 47,6%, а затем и до 50,8% в 2029 году.

В 2030 году уровень занятости молодых россиян составит уже 52%.

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, уровень занятости россиян в трудоспособном возрасте достиг рекордных 61,4%. При этом среди россиян в возрасте 20−24 лет он составляет 54,1%, а среди 25−29-летних — 89%.

