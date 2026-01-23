Не простили и ушли: Шокирующая вражда детей Бекхэмов, Круза и Стоянова со звёздными родителями

«Я молчал годами и всячески старался сохранить эти дела в тайне. К сожалению, моя семья и её команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне иного выбора, кроме как говорить за себя», — посетовал Бруклин в соцсетях. Он также отметил, что после дистанцирования от семьи у него исчезла многолетняя тревога. Но жалобы старшего сына Бекхэма у многих пользователей Сети вызвали насмешки. Комментаторы отметили, что без своих родителей Бруклин не стал бы медийным лицом и не женился бы на дочери миллиардера.