Не простили и ушли: Шокирующая вражда детей Бекхэмов, Круза и Стоянова со звёздными родителями

Бруклин Бекхэм: конфликт свекрови и невестки.
26‑летний Бруклин Бекхэм пошёл на открытый конфликт с суперизвестными родителями Викторией и Дэвидом Бекхэм. Он заблокировал их в социальных сетях и заявил, что готов общаться лишь через адвокатов.
По словам Бруклина, родители годами пытались разрушить его отношения с женой, Николой Пельтц‑Бекхэм. Виктория отменила пошив свадебного платья для Николы, хотя та очень хотела надеть наряд от Victoria Beckham. А Дэвид якобы запрещал Николе присутствовать на семейных встречах и отказывался видеться с сыном без камер. Кроме того, перед свадьбой родители требовали от Бруклина подписать соглашение, которое затронуло бы его, жену и будущих детей.
«Я молчал годами и всячески старался сохранить эти дела в тайне. К сожалению, моя семья и её команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне иного выбора, кроме как говорить за себя», — посетовал Бруклин в соцсетях. Он также отметил, что после дистанцирования от семьи у него исчезла многолетняя тревога. Но жалобы старшего сына Бекхэма у многих пользователей Сети вызвали насмешки. Комментаторы отметили, что без своих родителей Бруклин не стал бы медийным лицом и не женился бы на дочери миллиардера.
Сын, отказавшийся от фамилии Шварценеггер.
Сын Арнольда Шварценеггера Патрик взял фамилию матери — Шрайвер — после того, как в 17 лет узнал об измене отца. Арнольд развёлся с Марией Шрайвер после признания внебрачного ребёнка от домработницы.
Обида оказалась настолько сильной, что Патрик до сих пор не простил отца полностью. Хотя они пытаются наладить общение, в соцсетях Патрик остаётся Шрайвером, а не Шварценеггером.
Сури Круз: дочь, которую забрала мать.
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс — Сури, которой уже 19, — практически не общается с отцом после развода родителей в 2012 году. Тогда девочке было всего шесть лет. Кэти добилась полной опеки, и одной из причин отчуждения могла стать церковь саентологии, строгим приверженцем которой является Круз.
По сообщениям СМИ, Кэти вышла из церкви и стремилась оградить Сури от её влияния. Саентологи называют «подавляющими личностями» тех, кто критикует церковь или отходит от её учений. Возможно, Крузу рекомендовали ограничить контакты с бывшей женой и дочерью, чтобы «не нарушать духовный путь».
Дети Питта и Джоли: выбор в пользу матери.
После громкого расставания в 2016 году и семи лет судебных разбирательств родные дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли сторону матери. Шайло официально отказалась от фамилии отца, а Вивьен в рабочих проектах указывает только фамилию матери.
Конфликт усугубили обвинения Джоли в том, что Питт применял физическое насилие к детям и к ней самой во время ссоры. К тому же актёр — сторонник традиционных методов воспитания наследников, против которых выступает известная своими либеральными взглядами Анджелина.
Цена ухода: потерянные дети Стоянова.
Среди российских звёзд также есть подобные случаи. Например, для Юрия Стоянова тема детей является крайне болезненной. Его сыновья Николай и Алексей не общаются с ним после того, как он ушёл из семьи. Их мать, Ольга Синельченко, вышла замуж повторно, и мальчики взяли фамилию отчима.
Стоянов признавал, что сожалеет о потерянной связи, но изменить ситуацию уже не в силах. При этом он принял дочерей второй жены как родных, а в 2003 году у них родилась общая дочь Екатерина.
Тридцать лет молчания Александры Табаковой.
Старшая дочь выдающегося актёра и режиссёра Олега Табакова Александра, известная по роли в фильме «Маленькая Вера», не общалась с ним более 30 лет — столько же, сколько длился его брак с Мариной Зудиной.
Александра не простила отцу развода с матерью, Людмилой Крыловой, и не приняла его новую семью. Даже после смерти легенды театра она избегает разговоров об отце, заявляя, что «потеряла его ещё в 1985-м» и оставила актёрство.
История вражды отца и сына Толмацких.
Кирилл Толмацкий, известный как Децл, начал карьеру под руководством отца и продюсера Александра Толмацкого. Однако увлечение Толмацкого-старшего юной танцовщицей и последующий развод с матерью Кирилла разрушили их отношения.
Децл не простил отцу предательства и отказался от всего, что их связывало. До своей смерти в 2019 году он не разговаривал с отцом и ушёл, так и не помирившись с ним. Сын рэпера Энтони и вдова Юлия тоже пока не наладили контакт с Александром.
Ариадна: путь без фамилии Волочковой.
Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна решила отказаться от фамилии матери, чтобы дистанцироваться от её славы и добиваться всего самостоятельно.
В 13 лет она переехала к отцу, Игорю Вдовину, и его новой жене, телеведущей Елене Николаевой. Долгое время мать и дочь не общались из-за конфликта вокруг квартиры. К тому же ходили слухи, что девочка стесняется эпатажной матери и её шпагатов. Ариадна даже не пригласила мать на выпускной. Однако позже им удалось помириться — балерина даже была на части свадебных торжеств дочери.
Несмотря на это, Волочкова признавала, что дочь порой ставит её в «чёрный список» и не всегда участвует в семейных мероприятиях. «Моя дочь Ариадна тоже отказала мне в любезности поприсутствовать на моём юбилее, который, к слову, не каждый день. Но, как говорится, бог ей судья», — комментировала балерина.
Эти истории показывают, что даже у знаменитостей семейные отношения могут быть хрупкими. Разводы, разногласия в ценностях и обиды из прошлого способны разрушить связь между родителями и детьми независимо от уровня славы и достатка.