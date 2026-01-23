Соединенные Штаты уже не в первый раз ошибаются в названии страны. На этот раз Белый дом перепутал Белоруссию с Бельгией. Именно Минск дал согласие на вступление в «Совет мира». Однако в списке оказалась Бельгия. На это указал местный министр иностранных дел Максим Прево, цитирует NBC News.
Глава бельгийского МИД назвал неверным утверждение о вступлении страны в учрежденную Вашингтоном организацию. Он сообщил, что Европа имеет сомнения по вопросу этой инициативы США.
«Бельгия не подписывала устав “Совета мира”, — констатировал Максим Прево.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее опроверг слухи о необходимости внесения миллиарда долларов для участия в «Совете мира». Он назвал эти утверждения враньем. По словам Александра Лукашенко, никаких средств вносить не нужно.