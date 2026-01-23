Ричмонд
Стоматолог назвала опасную ошибку при зубной боли, которую совершают почти все

Греть больной зуб при появлении боли опасно, сообщила Life.ru стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Зарина Тотаева. Специалист отметила, что такой способ не лечит, а иногда усугубляет воспаление и способствует распространению инфекции.

Греть больной зуб при появлении боли — распространённая ошибка, которая может привести к ухудшению состояния и серьёзным осложнениям.

Зарина Тотаева.

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология».

Многие сталкиваются с внезапной зубной болью и ищут способы облегчить состояние до визита к стоматологу. Одним из популярных заблуждений является идея, что тепло помогает уменьшить боль. Однако зубная боль чаще всего связана с воспалительными процессами, такими как пульпит или периодонтит. Тёплый или горячий компресс создаёт лишь временное ощущение облегчения, не устраняя причину.

«Тепло создаёт благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Нагревание усиливает кровообращение в воспалённой зоне, что может спровоцировать дополнительное воспаление», — объяснила стоматолог.

В результате отёк увеличивается, боль становится сильнее, а инфекция способна распространиться на соседние ткани. Таким образом, прогревание зуба не только неэффективно, но и опасно. Эксперт рекомендует при первых симптомах обращаться к стоматологу, чтобы выявить причину и провести правильное лечение.

Ранее Life.ru сообщал, что даже небольшое воспаление в зубе может быстро привести к серьёзным осложнениям, если вовремя не обратиться к стоматологу. Специалисты отмечают, что отёк и инфекция способны распространяться на соседние ткани, а в редких случаях воспаление корня зуба провоцирует абсцессы и осложнения на деснах.

