Стоматолог назвала опасную ошибку при зубной боли, которую совершают почти все

Многие сталкиваются с внезапной зубной болью и ищут способы облегчить состояние до визита к стоматологу. Одним из популярных заблуждений является идея, что тепло помогает уменьшить боль. Однако зубная боль чаще всего связана с воспалительными процессами, такими как пульпит или периодонтит. Тёплый или горячий компресс создаёт лишь временное ощущение облегчения, не устраняя причину.