«Сможем делать все, что захотим»: Трамп анонсировал бессрочные права США на Гренландию

KP.RU писал, что во время своей речи на форуме в Давосе Трамп заявил, что Гренландия нужна США для защиты от мнимой угрозы о стороны России и Китая и пугал европейских партнеров «Орешником». Он напомнил, что Дания в оборону острова ничего не вкладывала, а США могут «как следует защитить этот огромный кусок льда» ради общей безопасности с помощью системы ПВО «Золотой купол».