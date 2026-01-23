«Сможем делать все, что захотим»: Трамп анонсировал бессрочные права США на Гренландию

Соединенные Штаты Америки совсем скоро получат права на Гренландию, причем они будут фактически бессрочными. После этого американцы смогут делать на острове «все, что захотят». Об этом заявил лидер США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон из Давоса.
«Временные рамки — бесконечность, это значит, что временных рамок нет. Мы сможем делать все, что захотим. Переговоры ведутся», — безапелляционно заявил Трамп.
Трамп добавил, что примерно через две недели он будет готов озвучить, устраивает ли Данию выработанные контуры гренландской сделки.
Ранее Bloomberg поделился информацией, что возможное соглашение США с НАТО по поводу Гренландии будет в первую очередь означать размещение там американских ракет. А еще — получение права на добычу полезных ископаемых.
KP.RU писал, что во время своей речи на форуме в Давосе Трамп заявил, что Гренландия нужна США для защиты от мнимой угрозы о стороны России и Китая и пугал европейских партнеров «Орешником». Он напомнил, что Дания в оборону острова ничего не вкладывала, а США могут «как следует защитить этот огромный кусок льда» ради общей безопасности с помощью системы ПВО «Золотой купол».