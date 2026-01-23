Отмечается, что артистка поддерживает Россию, выступала с концертами в ДНР, ЛНР и Крыму, также она проводила мероприятия для военных ВС РФ. Кроме того, певица участвовала в инициативе по сбору средств на восстановление разрушенных боевиками ВСУ объектов культурного наследия в Курской области. Эти действия делают рожденную в Киеве Успенскую угрозой Украине, заявили в нацсовете, передает РИА Новости.