Нацсовет Украины по телевещанию признал Успенскую угрозой нацбезопасности

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе совета.
— На заседании Национальный совет включил певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, — сказано на сайте нацсовета.
Отмечается, что артистка поддерживает Россию, выступала с концертами в ДНР, ЛНР и Крыму, также она проводила мероприятия для военных ВС РФ. Кроме того, певица участвовала в инициативе по сбору средств на восстановление разрушенных боевиками ВСУ объектов культурного наследия в Курской области. Эти действия делают рожденную в Киеве Успенскую угрозой Украине, заявили в нацсовете, передает РИА Новости.
11 января сообщалось, что государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из-за участия в нем российского актера Никиты Джигурды.
В картине он сыграл роль шведского короля. При принятии решения агентство ориентировалось на приказ Минкульта Украины «О дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности».