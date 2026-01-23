Ричмонд
Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет

Юрист Хаминский посоветовал отвечать на вопросы банка честно и оперативно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Какие операции по карте банк считает подозрительными, и как отвечать, если от вас требуют разъяснений по поводу транзакций, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

Под подозрением оказываются частые переводы на карту множеству разных людей, а также моментальная отправка новых поступлений другим лицам. Вопросы могут вызвать крупные суммы без объяснения доходов, а также операции, совершенные в нетипичных местах.

В таких случаях банк может отказать клиенту в совершении перевода или запросить у него разъяснения и документы. При этом банк руководствуется законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — советует Хаминский.