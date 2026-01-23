В ГД напомнили многодетным родителям об использовании маткапитала: есть дополнительные возможности

Материнский капитал может быть использован на разные цели. Вскоре многодетные родители могут получить возможность для новых вариантов примененя этих средств. Об этом рассказала депутат ГД Татьяна Буцкая в диалоге с ТАСС.
Парламентарий сообщила, что в Думе прорабатывают вопрос направлений для использования маткапитала. Она призвала поставить его на обсуждение внутри ассоциаций родителей. Сейчас общая сумма маткапитала приблизилась уже к миллиону рублей, добавила депутат. Средства можно направить на покупку жилья, погашение ипотечных кредитов, оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью и образование.
«Как одно из предложений для обсуждения у нас будет появление дополнительных возможностей использования материнского капитала для многодетных семей», — оповестила Татьяна Буцкая.
Гражданам с февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия. Их увеличат сразу на 5,6%.