Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД напомнили многодетным родителям об использовании маткапитала: есть дополнительные возможности

Депутат Буцкая рассказала о расширении возможности использования маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

Материнский капитал может быть использован на разные цели. Вскоре многодетные родители могут получить возможность для новых вариантов примененя этих средств. Об этом рассказала депутат ГД Татьяна Буцкая в диалоге с ТАСС.

Парламентарий сообщила, что в Думе прорабатывают вопрос направлений для использования маткапитала. Она призвала поставить его на обсуждение внутри ассоциаций родителей. Сейчас общая сумма маткапитала приблизилась уже к миллиону рублей, добавила депутат. Средства можно направить на покупку жилья, погашение ипотечных кредитов, оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью и образование.

«Как одно из предложений для обсуждения у нас будет появление дополнительных возможностей использования материнского капитала для многодетных семей», — оповестила Татьяна Буцкая.

Гражданам с февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия. Их увеличат сразу на 5,6%.