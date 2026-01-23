В Госдуме предложили повысить стипендию

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляет более 18 900 рублей, а повышение стипендии до этого уровня позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.