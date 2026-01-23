Ричмонд
В Госдуме предложили повысить стипендию

РИА Новости: Миронов предложил повысить стипендию очникам до 18,9 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18 900 рублей в месяц.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляет более 18 900 рублей, а повышение стипендии до этого уровня позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.

По его словам, большинство студентов совмещают учебу с работой.

«Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», — считает лидер партии.

Миронов также сообщил, что считает необходимым проводить ежегодную индексацию стипендий.