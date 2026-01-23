Актриса фильма «Любка» Анастасия Городенцева скончалась в возрасте 42 лет

Актриса кинокартины «Любка» и сериала «Восемь разгневанных женщин» Анастасия Городенцева скончалась на 43-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру», ссылаясь на ее коллегу Марию Букнис.
Уточняется, что Городенцева умерла еще 13 июля 2025 года, но о ее смерти стало известно только 21 января. По предварительной информации, актриса болела онкологией, передают «Известия».
Городенцева родилась в Москве в 1983 году. В детстве она посещала театральную студию, после школы поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Также она окончила режиссерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина.
Известность Городенцева обрела после фильма «Любка», в которой сыграла героиню Ирину Зальцман. Свою последнюю роль она исполнила в 2023 году, снявшись в ленте «Идеальное заблуждение».