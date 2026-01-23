Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне в среднем в январские праздники тратили в ресторанах в пять раз больше, чем в фастфудах: средний чек там составил 3015 рублей, а общее число покупок выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».