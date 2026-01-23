Ричмонд
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне в среднем в январские праздники тратили в ресторанах в пять раз больше, чем в фастфудах: средний чек там составил 3015 рублей, а общее число покупок выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Рестораны и бары — средний чек 3015 рублей. Число покупок выше на 6%. Кафе и столовые — средний чек 709 рублей. Число покупок выше на 3%. Точки фастфуда — средний чек 547 рублей. Число покупок — выше на 3% в сравнении год к году», — показало сравнение трат с 1 по 12 января этого и прошлого года.

На увеличение продаж в общепите повлияли длинные выходные и погода, способствовавшая времяпрепровождению в закрытых помещениях, прежде всего в барах и ресторанах. «Показатели трафика могли бы быть еще выше, если бы не снежные циклоны», — отмечают авторы исследования.

Благодаря длинным новогодним каникулам рост потребления во многом был обеспечен туристическим и транзитным трафиком. Это способствовало большему объему трат на региональном уровне, отмечают аналитики.