Юрист Хаминский: на вопросы банка отвечайте честно, чтобы избежать блокировки

Под подозрением оказываются частые переводы на карту множеству разных людей.
Российские банки все чаще запрашивают у клиентов объяснения по операциям с картами, если те кажутся им подозрительными. О критериях такой проверки рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, под особым контролем оказываются частые переводы на карты разных людей, мгновенная отправка поступивших средств третьим лицам, крупные суммы без понятного источника доходов, а также транзакции, совершенные в нетипичных для клиента местах.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — советует Хаминский. Его слова приводит издание «Прайм».
Эксперт уточнил, что особое внимание банки обращают на переводы в пользу большого круга получателей, если ранее клиент таким образом не пользовался картой. Речь может идти как о переводах физлицам, так и о частых платежах в пользу самозанятых или малых компаний. Подозрение также вызывают резкие изменения финансового поведения: появление значительных сумм на счету при отсутствии официальных доходов, проведение крупных операций во время поездок, если ранее клиент не совершал транзакции за пределами своего региона.
С 1 января российские банки усилили поведенческий контроль за операциями клиентов в рамках требований ЦБ и Росфинмониторинга: теперь анализируется не отдельный перевод, а общая логика финансового поведения. Под повышенное внимание попадают регулярные переводы между физлицами без очевидного экономического смысла и поступления схожих сумм от разных отправителей, а также использование личных карт как замены расчетного счета для бизнеса.