Юрист Хаминский: на вопросы банка отвечайте честно, чтобы избежать блокировки

Эксперт уточнил, что особое внимание банки обращают на переводы в пользу большого круга получателей, если ранее клиент таким образом не пользовался картой. Речь может идти как о переводах физлицам, так и о частых платежах в пользу самозанятых или малых компаний. Подозрение также вызывают резкие изменения финансового поведения: появление значительных сумм на счету при отсутствии официальных доходов, проведение крупных операций во время поездок, если ранее клиент не совершал транзакции за пределами своего региона.