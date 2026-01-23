Ричмонд
В Пензе временно закрыли небо над аэропортом

В авиагавани Пензы временно приостановлен взлет и посадку воздушных судов. Временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Срочная новость.

В авиагавани Пензы временно приостановлен взлет и посадку воздушных судов. Временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.