В Пензе временно закрыли небо над аэропортом

Срочная новость.
В авиагавани Пензы временно приостановлен взлет и посадку воздушных судов. Временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В авиагавани Пензы временно приостановлен взлет и посадку воздушных судов. Временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Срочная новость.
В авиагавани Пензы временно приостановлен взлет и посадку воздушных судов. Временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.