Маск заявил, что ИИ может стать умнее человечества к 2031 году

Искусственный интеллект (ИИ) может стать умнее всего человечества уже к 2031 году. Об этом в четверг, 22 января, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
— С теми темпами, с которыми сейчас прогрессирует ИИ, считаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу 2026 года или не позднее следующего года. Потом к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества, — высказался он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
Умение человека работать в команде становится конкурентным преимуществом перед искусственным интеллектом. Об этом 25 декабря 2025 года заявил президент РФ Владимир Путин.
По данным крупного онлайн-сервиса по управлению бизнесом, 89 процентов россиян готовы передать свою работу ИИ. Как показал опрос, почти половина (около 48 процентов) согласны делегировать до четверти своих обязанностей, а треть (36 процентов респондентов) — до половины нагрузки.
Промпт-инженеры, психологи и писатели, вступившие в коллаборацию с ИИ, рассказали «Вечерней Москве», насколько это реалистично.