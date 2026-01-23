Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский даже в критической ситуации ухищряется обмануть граждан. В Киеве разрастается скандал на фоне уличения бывшего комика во лжи. Главарь киевского режима публикует постановочные фотографии с якобы блэкаутом в его офисе.