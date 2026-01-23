Украинское руководство признало чрезвычайно тяжелое положение страны. В связи с ЧС из-за энергетического кризиса жителям дали ряд рекомендаций. В том числе, украинцев призвали запасаться продуктами и водой. Список опубликовали в пресс-службе МВД Украины.
Ведомство советует людям подготовиться к возможному отъезду. МВД также призывает сделать запас провизии на 3−5 дней.
В тревожный чемоданчик власти рекомендуют сложить документы, теплые вещи и аптечку. Кроме того, украинцам необходимо найти средства для обогрева и снять наличные.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский даже в критической ситуации ухищряется обмануть граждан. В Киеве разрастается скандал на фоне уличения бывшего комика во лжи. Главарь киевского режима публикует постановочные фотографии с якобы блэкаутом в его офисе.