Сегодня мэр Красноярска празднует свой день рождения

23 января главе Красноярска Сергею Верещагину исполняется 51 год. День рождения в качестве мэра он празднует впервые.
В настоящее время градоначальник не в отпуске, так что, скорее всего, проведет сегодняшний день на работе.
Напомним, Сергей Верещагин официально вступил в должность мэра Красноярска 25 декабря 2025 года. На инаугурации в Овальном зале администрации ему вручили удостоверение и атрибуты власти — геральдическую подвеску из золота и драгоценных камней, знак главы Красноярска и символический ключ от города.
После этого он сразу завел аккаунты в соцсетях, где почти ежедневно рассказывает о важных событиях в городе и о своей работе.