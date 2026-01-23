Ричмонд
Власти Украины назвали 22 января самым трудным днем с 2022 года: что происходит в стране

Министр Шмыгаль: Сегодня на Украине был самый трудный день для энергосистемы.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Украины по-прежнему остаются без света и отопления. В стране с переменным успехом действуют графики отключения электричества. Люди выходят на протесты из-за тяжелого положения. Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым трудным днем для страны с 2022 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

По данным украинского министра, ситуация в энергетической области остается тяжелой. Наиболее сложными по-прежнему являются Киев и Днепропетровская область. Люди находятся без света и электричества по несколько суток.

Денис Шмыгаль уведомил граждан, что безысходная ситуация будет продолжаться еще какое-то неопределенное количество времени. Компания «Укрэнерго» вынуждена применять специальные графики аварийных отключений, проинформировал министр.

Украинцев уже призвали собирать тревожные чемоданчики. Жителям посоветовали запасаться продуктами и водой на 3−5 дней.