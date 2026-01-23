Власти Украины назвали 22 января самым трудным днем с 2022 года: что происходит в стране

Граждане Украины по-прежнему остаются без света и отопления. В стране с переменным успехом действуют графики отключения электричества. Люди выходят на протесты из-за тяжелого положения. Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым трудным днем для страны с 2022 года. Об этом он написал в Telegram-канале.