Стоимость золота впервые превысила $4 950 за тройскую унцию

Ранее Life.ru писал, что с 26 января рубль может пройти через поворотный момент на фоне налогового периода и сезонных факторов. Эксперты отмечают, что укрепление национальной валюты поддерживают снижение потребительской активности после праздников, рост чистых продаж валюты по бюджетному правилу, жёсткие денежно-кредитные условия и продажа экспортёрами валютной выручки. Прогнозы указывают на курс доллара 77−80 рублей, евро — 90−93, юань — 11−11,5, при этом возможный рост до 82−85 рублей маловероятен. Январь проходит относительно стабильно благодаря сочетанию внутренних факторов и сезонного спроса на рубли.