Стоимость золота впервые превысила $4 950 за тройскую унцию

Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex превысил отметку $4 950 за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом. В начале сессии цена составляла $4 950,1 за унцию, а спустя несколько минут достигла $4 955,9, увеличившись более чем на 0,8 процента.

Одновременно с ростом золота увеличились цены на серебро. Мартовский фьючерс на металл впервые превысил рубеж в $96 за тройскую унцию, достигнув отметки $95,975, а пиковые значения превысили $96. Увеличение котировок серебра также связано с ростом интереса со стороны частных и институциональных инвесторов, ищущих защиту капитала.

Ранее Life.ru писал, что с 26 января рубль может пройти через поворотный момент на фоне налогового периода и сезонных факторов. Эксперты отмечают, что укрепление национальной валюты поддерживают снижение потребительской активности после праздников, рост чистых продаж валюты по бюджетному правилу, жёсткие денежно-кредитные условия и продажа экспортёрами валютной выручки. Прогнозы указывают на курс доллара 77−80 рублей, евро — 90−93, юань — 11−11,5, при этом возможный рост до 82−85 рублей маловероятен. Январь проходит относительно стабильно благодаря сочетанию внутренних факторов и сезонного спроса на рубли.

