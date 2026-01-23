Стоимость золота впервые превысила $4 950 за тройскую унцию

Одновременно с ростом золота увеличились цены на серебро. Мартовский фьючерс на металл впервые превысил рубеж в $96 за тройскую унцию, достигнув отметки $95,975, а пиковые значения превысили $96. Увеличение котировок серебра также связано с ростом интереса со стороны частных и институциональных инвесторов, ищущих защиту капитала.
Ранее Life.ru писал, что с 26 января рубль может пройти через поворотный момент на фоне налогового периода и сезонных факторов. Эксперты отмечают, что укрепление национальной валюты поддерживают снижение потребительской активности после праздников, рост чистых продаж валюты по бюджетному правилу, жёсткие денежно-кредитные условия и продажа экспортёрами валютной выручки. Прогнозы указывают на курс доллара 77−80 рублей, евро — 90−93, юань — 11−11,5, при этом возможный рост до 82−85 рублей маловероятен. Январь проходит относительно стабильно благодаря сочетанию внутренних факторов и сезонного спроса на рубли.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.