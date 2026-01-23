ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пять партий нового отечественного препарата для лечения рака «Ракурс, 223Ra» отправят в медучреждения России в ближайшее время, объемы производства будут постоянно нарастать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.