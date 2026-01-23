ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пять партий нового отечественного препарата для лечения рака «Ракурс, 223Ra» отправят в медучреждения России в ближайшее время, объемы производства будут постоянно нарастать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее агентство сообщило, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс, 223Ra» прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии.
«В конце 2025 года в медицинские учреждения Российской Федерации поступила первая партия радиофармацевтического лекарственного препарата “Ракурс, 223Ra”. В ближайшее время будет отправлено еще 5 партий препарата», — рассказали в агентстве.
В ФМБА добавили, что график поставок препарата расписан до конца 2026 года, объемы производства будут постоянно нарастать.