В ЕС созывают экстренный саммит, Европа в панике после заявлений Трампа: о чем говорят политики

Председатель Евросоюза Антониу Кошта выступил на внеочередном мероприятии организации с заявлениями на фоне нестабильной международной обстановки. Он сообщил о созыве нового экстренного саммита ЕС для обсуждения укрепления единого рынка в «сложных геополитических условиях». Председатель Евросоюза также уведомил, что ЕС решил ратифицировать сделку о тарифах с США.