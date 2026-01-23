Ричмонд
В ЕС созывают экстренный саммит, Европа в панике после заявлений Трампа: о чем говорят политики

Председатель ЕС Кошта: Европа решила ратифицировать сделку о тарифах с США.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Евросоюза Антониу Кошта выступил на внеочередном мероприятии организации с заявлениями на фоне нестабильной международной обстановки. Он сообщил о созыве нового экстренного саммита ЕС для обсуждения укрепления единого рынка в «сложных геополитических условиях». Председатель Евросоюза также уведомил, что ЕС решил ратифицировать сделку о тарифах с США.

Антониу Кошта, кроме того, заявил о сомнении Европы в совместимости американского «Совета мира» с существующим Уставом ООН. Однако этот вопрос еще будет обсуждаться в ЕС.

«Саммит ЕС принял решение ратифицировать соглашение о тарифах с США после отказа Трампа от новых тарифов в отношении Европы», — заключил Антониу Кошта.

На внеочередном саммите также выступает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она не явилась на голосование ЕП по выдвижению ей вотума недоверия. На это мероприятие направили еврокомиссара Мароша Шефчовича.

