Адвокат объяснила, как взыскать долг даже спустя годы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Некоторые долги можно взыскать, даже если после заключения договора прошли годы, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
«Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки», — объясняет она.
Стандартный срок возврата — 30 дней с момента предъявления требования, если в договоре не указано другое. Если это время прошло, а денег так и нет, следует, не затягивая, обратиться в суд.
Срок исковой давности по таким делам — три года со дня, когда долг должен быть возвращен. Однако в ряде случаев суд взыскивает старые долги, даже если срок пропущен, заключила Яковлева.