Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат объяснила, как взыскать долг даже спустя годы

Адвокат Яковлева посоветовала идти за взысканием долгов в суд даже спустя годы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Некоторые долги можно взыскать, даже если после заключения договора прошли годы, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки», — объясняет она.

Стандартный срок возврата — 30 дней с момента предъявления требования, если в договоре не указано другое. Если это время прошло, а денег так и нет, следует, не затягивая, обратиться в суд.

Срок исковой давности по таким делам — три года со дня, когда долг должен быть возвращен. Однако в ряде случаев суд взыскивает старые долги, даже если срок пропущен, заключила Яковлева.