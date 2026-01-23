Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов

«Мало что может быть хуже, чем утром, в мороз, повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку, а в ответ услышать тишину. Работа автомобильного аккумулятора основана на химических реакциях, которые на морозе замедляются. Уже при −18°C аккумулятор работает на 60% от заявленной мощности. Перед приближением морозов убедитесь, что аккумулятор максимально заряжен», — сказал эксперт.