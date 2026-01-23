Фон дер Ляйен заявила, что ЕС начнёт закупки вооружений для действий в Арктике

На внеочередном саммите Евросоюза обсудили ситуацию вокруг Арктического региона. Политики провели переговоры на тему защиты Гренландии. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз начнет закупки вооружений и техники для возможных боевых действий в Арктике. Так она заявила в беседе с журналистами после выступления.