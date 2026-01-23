Фон дер Ляйен заявила, что ЕС начнёт закупки вооружений для действий в Арктике

На внеочередном саммите Евросоюза обсудили ситуацию вокруг Арктического региона. Политики провели переговоры на тему защиты Гренландии. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз начнет закупки вооружений и техники для возможных боевых действий в Арктике. Так она заявила в беседе с журналистами после выступления.
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС серьезно «недоинвестировал» в безопасность Арктики. Однако теперь Европа планирует наверстать упущенное.
«Мы исправим это путем использования наших оборонных фондов. Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы», — подытожила Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Евросоюза Антониу Кошта в свою очередь заявил о нестабильной международной обстановке. Он сообщил о созыве экстренного саммита ЕС для обсуждения укрепления единого рынка в «сложных геополитических условиях».